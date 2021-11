Halo Infinite komt steeds dichterbij en dat hebben we vorige week al gemerkt, toen er twee video’s werden vrijgegeven van de campagne. Met een release op 8 december is het nog iets meer dan een maand wachten tot het daadwerkelijk zover is en om je zoet te houden hebben we weer wat nieuw beeldmateriaal.

Het gaat om screenshots, renders en concept-art, wat het nodige van de game laat zien. Dit hebben we bij elkaar gezocht en hieronder op een rijtje geplaatst, scroll/swipe dus snel verder om de nieuwe content te checken!