De nieuwe Apex Legends map die als onderdeel van het 11e seizoen ‘Escape’ uitgebracht zal worden, is gemaakt met de gedachte om naadloos met het spel te kunnen evolueren, zo laat Apex Legends ontwikkelaar Respawn Entertainment weten.

Dit nieuws is niet geheel verrassend, omdat het een live-service game betreft, maar wijkt toch af van voorgaande Apex Legends maps, die toch met een wat specifiekere designfilosofie gemaakt zijn volgens Respawn Entertainment team director Steven Ferreira. Ferreira liet ook weten dat updates niet per se destructief van natuur zullen zijn zoals Fortnite spelers misschien gewend zijn, maar dat je eerder toevoegingen aan de map mag verwachten.

Dit belooft veel goeds voor Apex Legends spelers, maar het is even afwachten hoe alles er over de komende jaren in de praktijk uit zal zien. De ontwikkelaars zullen het voor nu in ieder geval nog druk genoeg hebben met de launch van het nieuwe Apex Legends: Escape seizoen.