De release van Halo Infinite komt langzaam maar zeker dichterbij en dat betekent ook een toename van nieuws rondom deze titel. Zo konden we je eerder vandaag nog de nodige screenshots laten zien en ook dook het bericht op dat de game mogelijk al voor de release te spelen is via een early access bundel.

Daar blijft het niet bij, want IGN heeft de primeur gehad om een nieuwe multiplayer map te onthullen. Deze map, Streets genaamd, speelt zich af in New Mombasa en kent een 4 versus 4 opzet in de gameplay. Om een indruk hiervan te krijgen, check je de onderstaande video.

Halo Infinite is vanaf 8 december verkrijgbaar voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.