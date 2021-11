Nog geen maand geleden zorgde een nieuwe update voor Marvel’s Avengers voor heel wat ophef. Het werd namelijk mogelijk om XP-boosters met echt geld aan te schaffen. Scot Amos, hoofd van Crystal Dynamics, had eerder beloofd dat inkomsten puur uit cosmetics zouden voortkomen en niet uit gameplay. Na flinke kritiek van spelers komt ontwikkelaar Crystal Dynamics op het besluit terug. XP-boosters kunnen niet langer gekocht worden.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021