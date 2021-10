De discussies rond het verkopen van in-game items tegen echt geld is een discussiepunt dat al voor veel ophef heeft gezorgd en met de recente update van Marvel’s Avengers werd een belofte van de ontwikkelaar gebroken.

Sinds kort is het namelijk mogelijk om XP-boosters aan te schaffen met echt geld, iets wat men beloofde nooit te zullen doen in Marvel’s Avengers. Die belofte kwam er door een uitspraak van Scot Amos, hoofd van Crystal Dynamics, die tegenover GamesIndustry.biz wist te melden dat de inkomsten puur uit cosmetics zouden voortkomen en niet uit gameplay. Het zal de game en zeker de community geen deugd doen nu het alweer een nieuwe ‘tegenslag’ moet verwerken na een nogal woelige launch.

Marvel’s Avengers is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Google Stadia. Na de recente lancering van Black Panther wisten we ook recentelijk te melden dat Spider-Man dit jaar nog zijn opwachting zal maken in de game.