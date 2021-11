Vrijwel elke week is er een nieuwe PlayStation Store deal van de week om naar uit te kijken. Vorige week kwamen de shooter liefhebbers met Deathloop aan de beurt en nu zijn het de racefanaten die getrakteerd worden. F1 2021 is namelijk de nieuwe aanbieding, die voor een week geldig is.

Het gaat hier alleen om de standaard editie van F1 2021 en je krijgt 40% korting met de onderstaande deal. Mocht je gebruik willen maken van deze deal, dan kan je direct via de onderstaande link naar de PlayStation Store toe.

F1 2021 PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €41,99

Heb je nog PSN-tegoed nodig voor je aankoop? Daarvoor kan je hier terecht.