Forza Horizon 5 is vanaf morgen verkrijgbaar en dan kan een launch trailer natuurlijk niet achterblijven. Die is zodoende online verschenen en kan je hieronder bekijken om je nog een keer lekker te maken voor al het moois dat vanaf morgen beschikbaar is.

Forza Horizon 5 is meer dan de moeite waard, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. De nieuwe racegame die exclusief voor de Xbox en pc uitkomt, krijgt van Nando een uitstekende score wat het tot een must have maakt.

Beschik je over Xbox Game Pass? Dan kan je de game morgen zonder extra kosten gelijk spelen.