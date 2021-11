Sinds de release van Marvel’s Avengers zijn er verschillende updates verschenen, waaronder extra content. Zo konden we afgelopen zomer met Black Panther aan de slag, maar er zit nog een superheld in de pijplijn. Dat is natuurlijk Spider-Man, die exclusief beschikbaar gesteld zal worden voor de PlayStation versie van de game.

Square Enix beloofde eerder dit jaar dat deze held nog voor het einde van 2021 toegevoegd zou worden en ze houden woord. Spider-Man zal namelijk als onderdeel van een Hero Event samen met de nodige andere extra content op 30 november aan de game worden toegevoegd.

Als Spider-Man ontdek je een plan van AIM om nieuwe technologie te bemachtigen waarmee ze hun legers onverslaanbaar zouden kunnen maken. Dat is natuurlijk een gevaar en daarom zal de spinnenman met de andere Avengers weer aan de slag moeten om de dreiging af te wenden.

Gelijktijdig met de release van Spider-Man zal Crystal Dynamics de level cap van 150 naar 175 ophogen. Ook wordt er een nieuw gear upgradesysteem geïntroduceerd.