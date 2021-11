Assassin’s Creed: Valhalla is nu bijna een jaar beschikbaar en Ubisoft is nog volop bezig met de ondersteuning van de game. Zo zijn er al twee grote uitbreidingen voor het spel verschenen en we weten dat er een heel tweede jaar aan ondersteuning aankomt. Tussen nu en het einde van 2021 staat er ook nog het één en ander op de planning, zo blijkt uit een nieuwe roadmap die door Ubisoft is gedeeld.

Op 9 november, aanstaande dinsdag dus, verschijnt er een update voor Assassin’s Creed: Valhalla. De inhoud van die update is op dit moment nog niet bekend. Wel toont de roadmap dat er op diezelfde dag ook gratis content aan de game wordt toegevoegd. Het gaat om een nieuwe activiteit genaamd ‘Tombs of the Fallen’. Eerder deze week meldden we al dat er nieuwe Trophies onder die naam waren opgedoken en nu weten we dus dat het om gratis content gaat.

Verder gaat op 11 november een gratis in-game evenement van start. Het ‘Oskoreia Festival’, zoals het evenement heet, duurt tot 2 december. Wat spelers precies van dit event kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Tot slot laat de roadmap zien dat er in december nog een nieuwe update wordt uitgebracht.

Kortom: spelers van Assassin’s Creed: Valhalla hebben nog genoeg om gedurende het restant van dit jaar mee aan de slag te gaan, voordat het tweede jaar aan ondersteuning losbarst.