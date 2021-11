Assassin’s Creed: Valhalla heeft met Wrath of the Druids en The Siege of Paris al twee grote uitbreidingen achter de rug. Dat wil echter niet zeggen dat Ubisoft de titel nu laat vallen. Integendeel: de ontwikkelaar heeft nog heel wat plannen voor deze game.

Een nieuwe Trophy update onthult nu dat er nieuwe content met de naam ‘Tombs of the Fallen’ onderweg is. Mogelijk betreft het slechts een kleine uitbreiding, want het gaat hier om twee trofeeën. Toch: nieuwe content is nieuwe content. Laat maar komen!