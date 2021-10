Assassin’s Creed: Valhalla heeft tot op heden twee uitbreidingen ontvangen: Wrath of the Druids en The Siege of Paris. Ubisoft is echter nog lang niet klaar met de game en er zit nog een grote uitbreiding aan te komen. Daar weten we nagenoeg niets over, al geeft de titel wel een indruk.

Uit een datamine op basis van de laatste update voor de game, blijkt dat de derde uitbreiding ‘Dawn of Ragnarök’ heet. De setting is mogelijk Svartalfheim, wat het rijk van de dwergen is, dus we gaan diep de Noorse mythologie in. Eerder toonde Ubisoft een teaser van Muspelheim, waaruit al bleek dat we die richting op zouden gaan.

Verder zijn er al Achievements en Trophies die naar Svartalfheim hinten, zo dien je alle gebieden in die regio te voltooien. Daarnaast moet je alle schuilplaatsen van de dwergen vinden, en meer. Een omschrijving van abilities suggereert dat Eivor onzichtbaar kan worden, alsook teleportatie pijlen kan gebruiken.

Tevens zou Eivor krachten moeten krijgen waarbij hij met ijs kan spelen én hij kan gevallen bondgenoten reanimeren. Klinkt allemaal erg zweverig, maar het past wel bij het pad dat Ubisoft de laatste jaren met de Assassin’s Creed games neemt, zo bezochten we in Odyssey bijvoorbeeld Atlantis.