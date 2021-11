Vorige week werd het nieuwste kind in de uitgebreide Call of Duty familie geboren. Call of Duty: Vanguard brengt de franchise, voor de zoveelste keer, terug naar de roots en uiteraard stromen de eerste reacties nu ook binnen. Wij bespraken de game al in onze review en hadden zo wat twijfels bij bepaalde aspecten van de game. Intussen zijn er al meerdere reviews gepubliceerd op Metacritic en dat levert momenteel een score op die best wel goed is.

Op het moment van schrijven zijn er 17 reviews live gegaan voor de PS5-versie van de game en dat levert een gemiddelde score op van 7.6. De hoogste score is momenteel een 9.5, terwijl er enkele scores van 6.0 aan de andere kant van het spectrum liggen. Uiteraard zullen er nog reviews bijkomen, dus de gemiddelde score zal nog wat veranderen. Bekijk hieronder een voorlopig overzicht.