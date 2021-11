Een speler met de bijnaam Aaronfrogger trekt zich helemaal niets van het Battlefield 2042 embargo aan en onthult dat de game in totaal 22 verschillende wapens bevat. Het complete overzicht kun je op de afbeelding hieronder bekijken. Uiteraard is hier al door andere spelers op gereageerd, waaronder op Reddit, en die bevestigen dat de informatie correct is.

Battlefield 2042 lanceert op 19 november 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Echter kunnen EA Play-abonnees, dat ook bij Xbox Game Pass en Xbox Game Pass Ultimate zit inbegrepen, Battlefield 2042 al vanaf 12 november in totaal 10 uur spelen. Beschik je over EA Play Pro, dan krijg je volledige toegang vanaf 12 november.