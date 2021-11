Het is pas twee maanden geleden dat Pokémon TGC Live werd aangekondigd voor 2021 door The Pokémon Company, maar fans van het kaartspel worden helaas teleurgesteld. Pokémon Trading Card Game Live is namelijk uitgesteld naar 2022.

De ontwikkelaar van het spel laat weten dat er meer tijd nodig is om spelers de gepolijste ervaring te kunnen geven die ze verwachten. Er is nog geen specifieke datum voor de officiële lancering van het spel, maar zodra daar meer over bekend is zullen we het direct laten weten.

“To provide Trainers with a more polished experience, the Pokemon TCG Live mobile soft launch in Canada, and global open beta for desktop, have been shifted to 2022. We’ll have more to share soon on timing for both this testing period and the full launch of Pokemon TCG Live.”

Gelukkig is het niet alleen maar onheil voor Pokémon fans, zo hebben we deze maand de release van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, en mogen we over tweeënhalf maand alweer aan de slag met het volgende Pokémon spel: Pokémon Legends: Arceus.