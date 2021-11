Arkane Studios kennen we uiteraard van de succesvolle Dishonored franchise en recent bracht deze Franse studio ook het succesvolle Deathloop uit. Achter de schermen heeft er zich de laatste tijd echter heel wat afgespeeld, want de studio heeft officieel een nieuwe baas gekregen.

Dinga Bakaba, de co-regisseur van Deathloop, heeft in de maand oktober de leiding van de studio overgenomen van Romuald Capron. Bakaba is al sinds 2010 bij de studio en heeft intussen een mooi cv opgebouwd. Zo was hij ook de lead designer bij Dishonored 2 en Dishonored: Death of the Outsider. Daarnaast werkte hij mee aan Wolfenstein: Youngblood.

We kijken alvast uit naar alle toekomstige projecten die de studio onder zijn leiding zal ondernemen.