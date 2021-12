Special | Games om met kerst te spelen – Voor velen de leukste en meest gezellige periode van het jaar: kerst! In deze koude tijden met buiten (hopelijk) veel sneeuw en met binnen een open haard voor de warmte, is het natuurlijk een mooi moment om een deken om je heen te slaan en de controller op te pakken. Hieronder hebben wij een lijstje samengesteld met enkele aanraders om in deze periode te spelen. Het gaat om games die op verschillende platformen te spelen zijn, dus voor een ieder wat wils! Het verschilt van games die je een goed gevoel geven, maar natuurlijk zal er hier en daar ook wel een litertje bloed moeten vloeien. Laten we eerlijk wezen, rood is ook wel de kleur van kerst.

Spider-Man: Miles Morales

De PlayStation 5 bezitters hebben een hele goede aan deze game. Niet alleen kan je rondslingeren door hartje winter New York, ook laat Spider-Man: Miles Morales enkele mooie technische features van de huidige generatie zien. Denk niet alleen aan een top performance waarin je de game kunt aanschouwen, maar ook aan ray tracing dat toch wel een indrukwekkende technisch snufje is van deze generatie. Combineer dit met enkele prachtige scenes volledige gethematiseerd in kerst en je kan er bijna niet onderuit om de game uit te proberen met de kerstboom naast je. Uiteraard kan je Spider-Man: Miles Morales ook op de PlayStation 4 spelen, wat dus geen excuus mag zijn om deze aan je voorbij te laten gaan als je de game nog niet gespeeld hebt.

Overwatch

We weten dat Overwatch erg competitief kan zijn. Sterker nog, het kan er best behoorlijk heftig aan toe gaan als je een potje ranked wilt spelen, het kan zelfs toxic zijn (hoewel het niet de enige game in de industrie is met een community die hier een handje van heeft). Overwatch is wel een uiterst vermakelijke game, het is daarom ook jammer dat het vervolg voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Namens PlaySense willen wij een beroep doen op de kerstgevoelens en iedereen binnen de community aansporen tot lief met elkaar om te gaan tijdens een potje knokken online als Tracer, Reinhart of dergelijken. Door de vrolijke sferen waar we ons nu in bevinden, zijn de skins die je nu kan bemachtigen ook in de toepasselijke hoedanigheid. Mei met een leuke kerstmuts, Roadhog als een obesitas Rudolph de rendier of een Thornbjorn als een depressieve kerstman. Je kan het zo gek niet verzinnen of het komt wel voorbij. Kortom, een uiterst leuke game om competitief online te spelen.

Animal Crossing: New Leaf

Mocht dat geweld tegen elkaar in een Overwatch potje niet aantrekkelijk zijn, kunnen we ons verplaatsen naar een eiland. Je eigen eiland in Animal Crossing: New Horizon welteverstaan. In deze game ben jij verantwoordelijk om een oase van rust te creëren op een zeer creatieve manier. Omdat Animal Crossing met seizoenen te maken heeft, mag je dus in deze periode een hoop sneeuw verwachten. Een hele hoop, dus je eiland is wit, koud en kaal. Versier het met leuke spullen die je kunt hoarden bij Nook’s Shop of ruil wat spullen met vrienden. Maak het gezellig, maar niet alleen het eiland. Ook je eigen huis mag best voorzien worden van een open haard, een kerstboom of een tafel vol lekkers. Vergeet alleen niet je chores te doen, want we snappen dat je de lampjes wilt ophangen met een kerstmuts op, onkruid en rotzooi wil niemand hebben…

World of Warcraft: Feast of Winter Veil

Sinds 2004 staan de Alliance en de Horde tegenover elkaar. In de wereld van Warcraft zijn er dan ook genoeg PvP gebieden waar je elkaars kop in kan slaan, kan ganken of gewoon met een high level character laag gelevelden compleet het leven zuur kan maken. De fans onder ons weten precies waar we het over hebben, dus geef ook gewoon maar toe dat je dit ooit gedaan hebt. Wij in ieder geval wel. Maar in deze periode moeten we lief voor elkaar zijn. Tijdens de Feast of Winter Veil zijn alle steden en belangrijke plekken in World of Warcraft volledig versiert met lampjes, kerstbomen en cadeautjes. Ook kan je leuke extra quests voltooien en elkaar bekogelen met sneeuwballen. Een echt winters feest!

The Elder Scrolls V: Skyrim

Het is een game die pas weggaat als het volgende deel er is. Gezien The Elder Scrolls VI nog een behoorlijke tijd op zich laat wachten, moeten we het doen met TES V: Skyrim. Onlangs konden we nog het tienjarige bestaan vieren met de Anniversary Edition, maar ook tijdens kerst is het nog altijd een game waar je volop van kan genieten. Uitgestrekte bossen, kletsende riviertjes en natuurlijk sneeuwgebieden. Als doorgewinterde Nord kan je met een zwaard en vuurbal in je hand alles ontdekken als je dat niet al honderd keer hebt gedaan. Jat een paar flessen mede of bier, zuip je scheel en slinger een ijspegel naar zo’n wachter toe en troost hem met een sweetroll. Op pc kunnen we het in ieder geval niet laten om een paar toepasselijke mods te installeren, zoals een grote kerstboom middenin Whiterun en iedereen een kerstmuts geven. We ruilen Ho Ho Ho ook even in voor Fus Ro Dah!

Until Dawn

Je zult waarschijnlijk denken, deze game zagen we nog in de Halloween special? Ja, dat klopt, maar ook in Until Dawn zitten de tieners in een kerstperiode. Mocht het lieve en aardige je de strot uitkomen, dan is Until Dawn perfect om te spelen tijdens kerst. De game kan je namelijk zien als een soort interactieve film. Zo kan je meerdere personages besturen en vanuit hun perspectief de angst ervaren. Maar pas op! Als je de verkeerde keuzes maakt kunnen zij het einde van de game niet halen en moet je de volgende keer iets beter opletten of sneller reageren. Gezien het kerst is, kan je ook prima samen op de bank griezelen met soortgelijke titels uit het The Dark Anthology pakket.

Shenmue 1 (remaster)

Ryo Hazuki, een jonge vent die een gouden hart heeft, komt op een dag thuis en ziet merkwaardig veel mannen in pakken. In de dojo van zijn huis ziet hij zijn vader op koelbloedige wijze vermoord worden door Lan Di. Een Chinese man die behoorlijk bedreven is in martial arts. Deze mysterieuze moord op je vader zet Ryo ertoe aan om te onderzoeken waarom dit is gebeurd. Zo kom je terecht in de stad Dobuita, waar je met mensen in contact kan komen om de progressie van het verhaal voort te zetten. Maar dat is niet het enige, de game speelt zich af rond en tijdens de kerstperiode, en je zult dus ook kerstversiering kunnen vinden in Dobuita. Er loopt zelfs een kerstman rond die de winkels in Dobuita aanprijst. In Shenmue word je ondergedompeld in een sfeervolle en fictieve Japanse omgeving dat een zeer intrigerend verhaal weet neer te zetten.

Dead Rising 4: Frank’s Big Package

Het begint ons op te vallen dat met de meeste games die een aanrader zijn om met kerst te spelen, er altijd wel wat lugubers aan de hand is. Daarom is Dead Rising 4 een mooie aanvulling hierop, want wie houdt er nu niet van om verkleed als Kerstman een heel winkelcentrum aan zombies neer te maaien met wapens van allerlei soorten. Frank West is er ook niet vies van om de meest creatieve wapens in elkaar te knutselen. Denk aan de Nut Blaster, Holiday Junk, Santa Trap of de Gandelf om op feestelijke wijze de vele zombies in aantallen te beperken. Toegegeven, we hebben meermaals teveel en te hard moeten lachen om de absurde taferelen die we tegen zijn gekomen in deze vrolijke game.

Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds

Aloy heeft te kampen in een post-apocalyptische wereld met dieren die niet uit vlees en bloed bestaan, maar gemechaniseerde AI gestuurde robotten zijn. Een dikke knuffel geven aan een ram-achtig beest zit er dus niet in. De woestijn gebieden afgewisseld met bossen en moerassen zijn niet de meest geschikte plekken om je kerstboom neer te zetten, maar de uitbreiding biedt hier misschien een oplossing voor. Hoewel er geen kerstmuts of Rudolf de rendier te bespeuren valt, is The Frozen Wilds een uiterst geschikt stuk content om in deze winterdagen eens uit te checken. Zeker met het oog op het vervolg dat er binnenkort aan zit te komen is het niet verkeerd om je op te warmen met Aloy.

Dit zijn enkele games die we van harte aanraden om eens aan te slingeren tijdens deze knusse en liefdevolle periode. Hoewel de ene game misschien meer of minder geschikt is, allemaal hebben ze wel iets te maken met kerst. Of het nu de sneeuw is of de feestelijkheden, het is allemaal toepasselijk genoeg om het eens een kans te geven. Mochten er nu games zijn die we gemist hebben, maar waar jij van vindt dat je die echt gespeeld moet hebben tijdens kerst, laat het ons hieronder in de comments weten!