Special | Tien games die je zeker moet spelen rond Halloween – Het is weer oktober. De dagen worden korter en het vallen van de bladeren neemt zoals altijd een onheilspellend sfeertje met zich mee. Halloween is in aantocht. Die tijd van het jaar waarin het onmogelijke plots net dat beetje meer mogelijk lijkt; waarin de doden volgens eeuwenoude wijsheden opstaan uit het graf om de levenden te teisteren. De ideale periode om je onder te dompelen in het horrorgenre. En waar films met iconische figuren als Michael Myers, Jason Voorhees en Freddy Krueger niet meer weg te denken zijn uit de immer groeiende Halloweencultuur, daar heeft ook het videogame medium al een hele rits gedenkwaardige griezelervaringen afgeleverd. Wij hebben een lijstje opgesteld met tien games die je eenvoudigweg gespeeld moet hebben rond Halloween. In een willekeurige volgorde, kwestie van er geen wedstrijd van te maken. Prepare to be scared…

Resident Evil 8: Village

We starten met een binnenkopper. In mei is het achtste deel in de Resident Evil franchise verschenen. De game, die de gepaste ondertitel Village meekreeg, speelt als een ware ‘greatest hits’ collectie van de inmiddels reeds 25 jaar oude reeks en nestelt zich daarmee comfortabel bovenaan een lijst als deze. Campy B-horror vol smakelijk kakelende slechteriken en absurde what the fuck-momenten? Check. Een door paniek gedreven overlevingsstrijd tegen een niet-aflatende stroom moordlustige vijanden? Dubbel check. De game schotelt je genoeg angstaanjagende momenten voor en dat maakt dat Resident Evil 8 voor elke horrorliefhebber wat wils te bieden heeft. Of je nu liever de fast food variant dan wel wat meer diepgang in het genre wenst, dit is je game.

The Medium

Ook voor onze tweede titel houden we het bij het recente verleden. The Medium is al de zoveelste psychologische horrortitel van ontwikkelaar Bloober Team, maar dit keer vallen de puzzelstukjes zowaar allemaal netjes op hun plaats. De game vertelt het (overigens uitstekende) verhaal van een vrouw die zich zowel in onze wereld als in het dodenrijk kan verplaatsen. Ze wordt naar een verlaten Sovjet-resort in het hartje van Polen gelokt, waar een duistere entiteit de streek onveilig maakt. Wat volgt, is een razend spannende walking simulator met puzzels die slim gebruik maken van het schakelen tussen beide dimensies. Voeg hier nog een vleugje stealth aan toe en je hebt meer dan genoeg om je hartslag de hoogte in te jagen. Dé ster van de game is het in verval geraakte resort zelf, waarvan het gitzwarte verleden je bij de keel grijpt en vervolgens weigert los te laten. Spelen is beleven.

MediEvil (2019 remake)

Omdat het niet altijd doodeng moet zijn. Omdat er ook mensen onder ons zijn die zonder hartverzakkingen Halloween willen vieren. En omdat deze periode vol pompoenlantaarns en om snoep zingende gremlins eveneens een zekere charme uitstraalt, waar jong en oud zonder schroom van moeten kunnen genieten. De recente remake van MediEvil biedt je deze mogelijkheid. Dit knotsgekke avontuur, waarin jij als eenogig skelet uit de dood herrijst om de wereld van een kwaadaardige tovenaar te redden, neemt zichzelf geen seconde serieus en zal je bijgevolg ook niet uit je slaap houden. Desalniettemin ademt deze vrolijke hack-and-slash game die kenmerkende oktobersfeer uit, met alle cartoonzombies, pompoenmonsters en mysterieus grinnikende heksen die daarbij horen. Probeer als je eenmaal bezig bent die grijns maar eens van je gezicht te krijgen… Halloween voor alle leeftijden!

Een extra aanrader is Pumpkin Jack, een gelijkaardige platformtitel die barst van de Halloween-thematiek en dus meer dan het uitproberen waard is.

Bloodborne

Van het vrolijke Gallowmere naar het onheilspellende Yharnam. Van het cartooneske naar het met bloed doordrenkte theatrale. En van de annalen van de PlayStation geschiedenis naar het begin van de twintigste eeuw, toen een jonge schrijver met de naam H.P. Lovecraft de Cthulhu mythos in het leven riep. Bloodborne is een hersenspinsel van FromSoftware, de studio die zichzelf onuitwisbaar op de kaart zette met de Dark Souls trilogie. Het zal dan ook niemand verbazen dat Bloodborne niet meteen de meest toegankelijke game is. Aartsmoeilijk is een understatement. Elk foutje wordt genadeloos afgestraft. Zodra je echter die hoge eerste drempel bent overgestoken, ontdek je een gedetailleerde liefdesbrief aan Lovecraft, inclusief het staren in het onbekende… en krankzinnig worden wanneer je merkt dat iets onvatbaars staalhard terug staart. Het is moorden of vermoord worden. Je ziel aan flarden scheuren… tot uiteindelijk alle stoppen doorslaan.

Alien: Isolation

Tijd om de ruimte in te trekken, waar de xenomorphs uit de Alien films al meer dan 40 jaar de plak zwaaien. We kregen met Aliens: Fireteam Elite recent nog een actiegame voor onze kiezen, waarin je als tot de tanden bewapende marinier een eindeloze horde van die ondingen aan gort mocht knallen. In 2014 koos Alien: Isolation echter voor een heel andere aanpak. Ingetogen. Bijna actieloos. En zo spannend dat het haast slecht lijkt voor je gezondheid om de titel te lang aan één stuk door in je console te laten draaien. Ontwikkelaar Creative Assembly wilde je het gevoel geven dat je écht opgejaagd werd door een nietsontziende moordmachine. De hele game lang zat de xenomorph je op de hielen. De AI van het beest paste zich daarbij op jouw speelstijl aan, zodat je altijd op je hoede moest zijn. Te vaak dezelfde strategie gebruiken betekende een doodvonnis. Het resulterende kat-en-muisspel ontpopte zich zo tot één van de engste games ooit gemaakt.

Dead Space

We blijven even in de ruimte, al spoelen we de tijd dit keer een stuk verder terug. In 2008 werd Dead Space op ons afgevuurd, een titel die zich nog het best liet omschrijven als ‘Resident Evil 4 in Space’ en gretig leentjebuur speelde bij de film Event Horizon voor de algemene look en feel. Wat Dead Space beter deed dan welke game ook, was je het gevoel geven dat je helemaal alleen op een gigantisch ruimteschip vol monsters zat. Je had amper wapens in de traditionele zin van het woord, maar kon wel een aantal werktuigen in elkaar knutselen, waarmee je de vijanden van je af kon slaan. Die snoodaards – toepasselijk ‘necromorphs’ genoemd – waren voor de verandering eens niet kwetsbaar aan hun hoofd, maar aan hun ledematen. Enkel door aan het amputeren te slagen, kon je hen uitschakelen. Lekker goor en uitermate spannend van begin tot eind… laat die remake maar snel komen, EA!

The Evil Within 2

Terug naar de aardbol dan maar, waar we rechtstreeks het hoofd van een door en door zieke geest in duiken. In The Evil Within 2 beland je in een droomwereld, die door toedoen van enkele monsters in mensengedaante in een nachtmerrie veranderd is. Een geniaal concept, al is het maar omdat het droomgegeven ontwikkelaar Tango Gameworks het ideale excuus geeft om zonder al te veel poespas continu onvoorspelbaar uit de hoek te komen. Het resultaat is een uitermate gevarieerde horrorgame, waarin je achtereenvolgens een geschifte fotograaf, een horde misvormde zombies en een hardnekkige geest het hoofd moet zien te bieden. De strak geregisseerde levels worden hier en daar afgewisseld met een semi-open wereld, waarin je zelf mag gaan kijken wat voor duistere geheimen er zoal achter gesloten deuren schuilgaan. Dubbel en dik de moeite waard. Wij blijven ondertussen hardnekkig hopen op een derde deel…

Luigi’s Mansion 3

De voorbije vier titels hebben je hartslag vast naar een gevaarlijke hoogte getild. Tijd om hem weer te laten zakken met iets minder zwaarmoedig en/of bloederig werk. Luigi’s Mansion – in dit geval het derde en meest recente deel – is daar helemaal geknipt voor. Mario’s even besnorde, doch groene kledij prefererende kompaan Luigi betreedt een hotel dat werkelijk wemelt van de spoken. Je trekt erop uit om je vrienden te redden uit de klauwen van deze antropomorfe hoopjes ectoplasma en mag daarvoor je innerlijke Ghostbuster naar hartenlust botvieren. Het resultaat is een vrolijke titel die tegelijk een glimlach op je gezicht tovert én je onderdompelt in een knus Halloweensfeertje. Als kers op de taart kan je de game ook met meerdere mensen tegelijk spelen, zowel online als lokaal. Hapje en drankje erbij, een paar vrienden naast je op de bank en geestenjagen maar. Er zijn al slechtere manieren geweest om wat tijd te doden – pun absolutely intended.

Dead By Daylight

Tot dusver zagen we vooral singleplayertitels de revue passeren. Horror leent zich nu eenmaal beter voor games die je in je eentje dient te ervaren. Dat wilt echter niet zeggen dat multiplayer en horror elkaar sowieso uitsluiten. Dead By Daylight is daar het ultieme voorbeeld van, een asymmetrische multiplayergame waarin één moordenaar het op een stel overlevenden gemunt heeft. De potentiële slachtoffers worden in third-person bestuurd; de moordenaar ervaart het spel in de eerste persoon. Wat volgt, is een race tegen de tijd én menig moordwapen. Erg spannend, zeker als je in een lobby zit met spelers die de game serieus nemen. Dead By Daylight onderscheidt zich echter vooral van de onmiddellijke concurrentie door de hoeveelheid licenties die ontwikkelaar Behaviour Interactive heeft weten te bemachtigen. Zo wisten personages uit Scream, Halloween, A Nightmare On Elm Street, Hellraiser en zelfs Stranger Things al hun weg naar dit virtuele slagveld te wurmen.

Until Dawn

We sluiten af met Until Dawn, zowat de definitie van een perfecte Halloweengame. Supermassive Games maakt momenteel naam met de jaarlijks terugkerende delen van The Dark Pictures Anthology. Elke nieuwe game is in feite een interactieve horrorfilm, waarin jij de hoofdrollen vertolkt en door het maken van keuzes mee verantwoordelijk bent voor wie al dan niet bloederig aan zijn of haar einde komt. De blauwdruk voor dit type game had de ontwikkelaar echter reeds gelegd met Until Dawn en hoe leuk Man of Medan, Little Hope en House of Ashes ook zijn, ze komen toch niet in de buurt van dit indrukwekkende origineel. Until Dawn volgt het beproefde slasherconcept, met een groepje tieners op een afgelegen locatie en een even mysterieuze als gruwelijke moordenaar die het op hen gemunt heeft. Voeg hier enkele verdomd lastige keuzes en een straffe plotwending aan toe, en je hebt een game die slaat, snijdt en raakt. Een must-play, zoals dat dan heet.

Wat vind je van onze keuzes? Hebben we enkele titels gemist die jij absoluut wilt aanprijzen? Welke game haal jij elk jaar in oktober weer vanonder het stof vandaan, om vervolgens lekker griezelend met je controller in de hand achter je tv-scherm plaats te nemen? Laat het ons even weten in de comments. Happy Halloween!