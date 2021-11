Je zou het bijna vergeten met de release van de grootste racetitel in tijden, maar Gran Turismo 7 scheurt over niet al te lange tijd ook weer het scherm op. En ditmaal krijg je meer mogelijkheden dan ooit te voren.

Gran Turismo 7 geeft je weer de mogelijkheid om aan je auto te sleutelen en onderdelen te mixen en te matchen om zo jouw ultieme auto set-up in elkaar te flansen. Kazunori Yamauchi, de CEO van Polyphony Digital, weet ons in deze nieuwe behind the scenes video meer te vertellen over het tunen van auto’s. Ook teaset hij dat je nu uit meer onderdelen kan kiezen dan ooit tevoren.

Deze nieuwe behind the scenes video komt in navolging van de video waarin we meer te weten kwamen over de Livery Editor in Gran Turismo 7. Bekijk de korte video snel om alvast een idee te krijgen van hoe het tunen van jouw auto op de release van Gran Turismo 7 te werk zal gaan.