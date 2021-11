Riders Republic is nu enige tijd verkrijgbaar en hoewel de game erg veel plezier brengt, heeft de titel ook te maken met de nodige technische tekortkomingen. Een van de problemen die kan ontstaan tijdens het spelen is het crashen van de game, zoals we ook al aangaven in onze review.

Dat is vervelend en Ubisoft heeft nu een update uitgebracht die zich specifiek op het crashen richt. Deze update is inmiddels live op zowel de PlayStation 4, PlayStation 5 als de Xbox Series X|S. Hieronder de patch notes en verder heeft Ubisoft laten weten dat het Bunny Pack op elk platform opnieuw is geactiveerd.