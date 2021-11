De maand oktober ligt natuurlijk inmiddels achter ons en dat betekent dat Sony weer een overzicht heeft gedeeld van alle best verkopende titels in die maand. In de top 20 best verkopende PlayStation 5 games komen Far Cry 6, Back 4 Blood en Marvel’s Guardians of the Galaxy gelijk terug in de top 5, hoewel FIFA 22 domineerde.

Riders Republic verscheen natuurlijk pas eind oktober, maar mag ook niet klagen met een plekje in de top 10. Daarnaast zien we wat andere titels die al iets langer op de markt zijn, alsook echt ‘oude’ games, die ongetwijfeld een boost hebben gezien dankzij de sales die onverminderd doorgaan in de PlayStation Store.

Hieronder een overzicht van de best verkopende games op de PlayStation 4, PlayStation 5 en PlayStation VR. Daaronder een overzicht van de meest gedownloade free-to-play titels, die nauwelijks afwijkt van een maand eerder.

PS5

FIFA 22 Far Cry 6 Back 4 Blood Marvel’s Guardians of the Galaxy Kena: Bridge of Spirits Alan Wake Remastered The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Diablo II: Resurrected Riders Republic NBA 2K22 Resident Evil 8: Village Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Rainbow Six Siege Deathloop Hot Wheels Unleashed Assassin’s Creed Valhalla NHL 22 It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order

PS4

FIFA 22 Far Cry 6 Grand Theft Auto V Minecraft The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed IV Black Flag Need for Speed Heat Gang Beasts CarX Drift Racing Online The Last of Us Part II Friday the 13th: The Game Insurgency: Sandstorm A Way Out Call of Duty: Modern Warfare God of War Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K22 Diablo II: Resurrected The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

PS VR

Beat Saber Job Simulator The Walking Dead: Saints & Sinners Arizona Sunshine Superhot VR The Walking Dead Onslaught Swordsman VR Paranormal Activity: The Lost Soul Batman: Arkham VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Free-to-play (PS5 + PS4)