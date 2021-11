Vorig jaar verscheen in april vrijwel uit het niets de Call of Duty: Modern Warfare 2 remaster en deze bracht enkel de singleplayer ervaring in een nieuwer jasje. Niet veel later legde Actvision uit waarom de multiplayer niet inbegrepen zat. Dit was gedaan om de fanbase niet over meerdere games te verdelen. De geruchten rondom de ‘remaster’ multiplayer zijn echter nooit helemaal verdwenen, maar dat lijkt nu definitief ten einde zijn gekomen.

Volgens Call of Duty insider en Twittergebruiker RalphsVale heeft Actvision namelijk de plannen voor de remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 multiplayer geschrapt. Een specifieke reden is niet genoemd en dat blijft vooralsnog speculatie. Wel heeft deze persoon het al meermaals juist gehad bij het lekken van informatie en dit zou dus ook zomaar kunnen kloppen.

Wie dus veel hoop had op een remaster van de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2, ziet zijn of haar droom hoogstwaarschijnlijk uiteenvallen.