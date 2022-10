Call of Duty dataminer CODSploitzimgz heeft referenties naar een mogelijke Modern Warfare 2 zombies modus ontdekt in de game data van de nieuwe Call of Duty.

De bestandsnamen refereerden specifiek naar ‘Round Based Zombies’ en ‘Outbreak’. Het lijkt er dus op dat een Zombies modus ooit op de kaart stond voor de nieuwe Call of Duty game, én mogelijk nog steeds naar de game komt op een later punt.

De afbeeldingen waarop CODSploitzimgz zijn ontdekkingen liet zien zijn ondertussen offline gehaald door Activision. Dit zegt niks over de validiteit van de afbeeldingen en het bestaan van een eventuele nieuwe modus, maar opvallend is het wel. Activision heeft zelf nog niets gedeeld over een eventuele Zombies modus in Modern Warfare 2.

Hoop jij dat Infinity Ward bezig is met de ontwikkeling van een terugkeer van de zombies in Call of Duty: Modern Warfare 2?