Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat we voor het laatst een nieuwe Call of Duty-game op Steam konden kopen. Activision, nooit te beroerd om de serie nog verder uit te melken, besloot dat het niet langer de winst met platformhouder Valve wilde delen. Daarom komen de pc-versies van Call of Duty-titels sindsdien exclusief op Battle.net uit, de launcher van Blizzard.

Breaking: #ModernWarfare2 artwork has shown up on Steam, suggesting the franchise will return to Steam on PC

Artwork located at the bottom of this page: https://t.co/ANHF6vgIHZ

(via Reddit) pic.twitter.com/DoEPMzJriB

— CharlieIntel (@charlieINTEL) May 29, 2022