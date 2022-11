Niet iedereen speelt hetzelfde en YouTuber ThatFriendlyGuy is daar het levende bewijs van. Hij besloot zichzelf namelijk uit te dagen door het maximale level van 55 in Call of Duty: Modern Warfare 2 te halen zonder ook maar een iemand te vermoorden. Dat lukte hem in 23,5 uur en in die tijd beet hij maar liefst 2.678 keer in het stof met win/loss ratio van 1.4.

Het geheim blijkt een loadout te zijn bestaande uit een Riot Shield, een Decoy Grenade en een Inflatable Decoy. Dat heeft hij gecombineerd met de perks Extra Tactical, Double Time, Cold-blooded en Overclock. Daarnaast wist hij veel ervaringspunten te verdienen in de modus Hardpoint, omdat de meeste spelers de objectieven vaak links laten liggen.