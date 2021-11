(Partnered content) | Rainbow Six Extraction introduceert Buddy Pass – Ubisoft heeft vandaag aangekondigd dat Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction op 20 januari 2022 zal verschijnen. Daarmee laat de game niet al te lang meer op zich wachten en krijgen we een gloednieuw avontuur in het bekende Rainbow Six universum voorgeschoteld. Met nog iets meer dan twee maanden te gaan, is het tijd om vooruit te blikken op wat je zoal van de game mag verwachten. Dat doen we hier op PlaySense met artikelen, waarin we de verschillende aspecten van Rainbow Six Extraction uitlichten, te beginnen met een belangrijke feature onder de noemer ‘Buddy Pass’.

Wat is de Buddy Pass?

In Rainbow Six Extraction is het natuurlijk van belang om samen te spelen voor de meest optimale ervaring. Je speelt in een team tegen de Archæans (geïnfecteerde wezens), die je moet trotseren in diverse levels en dat zorgt in potentie voor een spannende ervaring. Normaliter is het zaak dat elke speler over een exemplaar van de game beschikt, maar Ubisoft pakt het nu wat anders aan door de zogeheten Buddy Pass te introduceren. Dit is een speciale pas die spelers van de game laat genieten zonder dat een aankoop een verplichting is.

Op het moment dat jij Rainbow Six Extraction aanschaft, dan kun je dit samen met een vriend of vriendin spelen. De Buddy Pass maakt het namelijk mogelijk om de game te delen met een andere speler, zodat je samen het avontuur aan kunt gaan. Dit is geheel gratis, waarbij de speler die hier gebruik van maakt als het ware een trial speelt. Het is niet mogelijk om verder te spelen zolang de host ofwel eigenaar niet online is. Op die manier zit er dus enige beperking aan het systeem, wat natuurlijk niet meer dan logisch is. De feature is in ieder geval fijn te noemen, aangezien het spel hierdoor aanzienlijk toegankelijker wordt.

De Buddy Pass is beschikbaar voor de game op verschillende platformen, inclusief cross-play functionaliteiten. Dus als jij op de PlayStation 5 speelt, maar je maat speelt op de Xbox Series X|S, dan levert dat geen problemen op. Toegankelijkheid staat sowieso hoog in het vaandel wat betreft Rainbow Six Extraction, want de game beschikt ook over cross-save en cross-progression. Hierdoor kun je dus op elk platform verder spelen, mocht je tussen consoles of pc wisselen. Een mooie extra feature die de game absoluut ten goede zal komen.

Beschikbaarheid Buddy Pass

Elke editie van Rainbow Six Extraction beschikt over de Buddy Pass en dat werkt op basis van tokens. Je kunt de pas tot twee keer delen met spelers die niet over de game beschikken, waardoor je dus prima een team kan vormen. Fijn is ook dat de voortgang in de game voor spelers via deze route bewaard blijft. Dit betekent dus automatisch ook dat spelers die de game naderhand aanschaffen, verder kunnen op het punt waar ze waren. Met andere woorden: alle unlocks en meer blijven beschikbaar en dat is natuurlijk prettig.

Wel moeten we hierbij noemen dat de Buddy Pass een beperkte houdbaarheid kent. Na het activeren van een token is deze voor 14 dagen geldig. In deze periode kan de gehele game gespeeld worden zonder enige vorm van beperking, wat dus een flexibele benadering genoemd mag worden. Als deze periode verstreken is, dan kan er alleen verder gespeeld worden na aanschaf van de game en zo is het cirkeltje weer rond. Het Buddy Pass systeem is immers in feite een uitgebreide trial, die vooral in de opzet van Rainbow Six Extraction erg veel potentie heeft.

Extra’s bij Rainbow Six Extraction

In aanvulling op het uitgebreid besproken Buddy Pass systeem, zijn er natuurlijk ook nog de nodige extra’s te verkrijgen bij de release. Allereerst krijgen spelers van zowel Rainbow Six Siege als Rainbow Six Extraction de zogeheten ‘United Front’ bundel. Deze bundel bestaat uit vier exclusieve gearsets, die opgedeeld zijn over de twee games. Dus twee sets voor Rainbow Six Siege en twee voor de nieuwe game. Tevens komt deze bundel nog met een extraatje voor (nieuwe) Rainbow Six Siege spelers, want hiermee worden ook direct de 18 Operators die in Extraction zitten, beschikbaar gesteld in Siege. Zie het als een soort shortcut om deze Operators allemaal gelijk vrij te spelen.

En dat is niet het enige wat Ubisoft in de pijplijn heeft zitten, want het is natuurlijk ook mogelijk om de game in pre-order te plaatsen en dat levert de ‘Orbital Decay Cosmetic’ bundel op. De standaard editie van Rainbow Six Extraction heeft een adviesprijs van €39,99 (pc)/€ 49,99 (consoles). Ook zal er een Deluxe Edition verkrijgbaar zijn, die kost op pc € 49,99 en op consoles € 59,99. Deze editie komt met alle genoemde content en wat je in de standaard editie aantreft, aangevuld met drie extra bonus pakketten.

Koop rechtstreeks je content in de Ubisoft Store. Dit komt met een extra voordeel, want bij het inwisselen van 100 Ubisoft Connect-units, profiteer je altijd van 20% korting op jouw aankoop. Dit is ook mogelijk op een pre-order van Rainbow Six Extraction. Daarnaast vind je bij de Ubisoft Store Exclusieve Collector’s Editions & Collectibles, profiteer je elke week van nieuwe aanbiedingen, heb je pre-ordervoordelen én gratis verzending vanaf 30 euro.

Ubisoft heeft al een aantal jaar een loyaliteitsprogramma. Hiermee kunnen spelers zogenaamde Ubisoft Connect-punten (Units) sparen door in-game uitdagingen te voltooien in Ubisoft-games. Bij iedere bestede euro in de Ubisoft Store krijgt de klant één Unit. Spelers krijgen bij inlevering van 100 Units 20% korting op een complete bestelling. Dat betekent korting op games, waaronder pre-orders en games in de sale, maar ook op figurines, merchandise en andere collectibles. Daarnaast kunnen spelers ook in-game Units inwisselen voor exclusieve skins en wapens.