Cross-over events zien we tegenwoordig steeds vaker en Call of Duty draait daar ook zijn hand niet voor om. Zo zagen we Rambo en John McClane al in Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone verschijnen en het ziet er naar uit dat er mogelijk iets soortgelijks naar Vanguard zal komen. Zo zijn er mogelijk weer twee bekende figuren die hun entree in de franchise zullen maken.

Dataminers ontdekten namelijk dat Captain America en Indiana Jones mogelijk naar Vanguard komen. Via de onderstaande tweet kan je de codes zien die in de game zitten. Wanneer en of deze personages van Disney richting Vanguard komen, is nog maar de vraag. Maar het zou dus zomaar kunnen dat je deze twee iconen in jouw lobby tegenkomt in de nabije toekomst.