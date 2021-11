Er zijn in de afgelopen weken diverse korte video’s van Gran Turismo 7 gepubliceerd, die elk een ander aspect van de game belichten. De nieuwe video draait om de circuits die in de game beschikbaar zijn.

In dit filmpje belooft de bedenker van de serie, Kazunori Yamauchi, dat Polyphony Digital een niveau van realisme heeft bereikt dat “tastbaar” is. Hierbij heeft hij het dan vooral over de veranderende weersomstandigheden en belichting. Zeker het weer zou het rijgedrag op een zeer realistische wijze beïnvloeden.

Of dit allemaal zo gaat zijn, weten we op 4 maart 2022.