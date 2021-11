Hoewel het nog een paar dagen wachten is totdat Battlefield 2042 uitkomt, zijn de eerste reviews inmiddels online gegaan. Er zijn er nog niet enorm veel, maar de eerste indrukken zijn alvast positief. Zo staat het gemiddelde op Metacritic rond een 8.0, waarbij de cijfers tot dusver vrijwel allemaal positief zijn en dat komt aardig overeen met onze Battlefield 2042 review.

Het hoogste is een 10 en de rest is voldoende, op één review na waarin de game een 4.5 krijgt. Daarmee is ook gelijk de eerste onvoldoende voor de game een feit, maar kijk vooral zelf het lijstje hieronder even na voor een indicatie.

EGM – 10.0

Jeuxvideo.com – 9.0

Digital Trends – 9.0

The Games Machine – 9.0

Press Start Australia – 8.5

Hobby Consolas – 8.4

Millenium – 8.0

PlaySense – 8.0

Gameblog.fr – 8.0

Attack of the Fanboy – 8.0

Checkpoint Gaming – 8.0

Eurogamer.it – 8.0

Wellplayed – 8.0

Meristation – 8.0

Power Unlimited – 7.5

Hardcore Gamer – 7.0

Stevivor – 4.5

Battlefield 2042 is vanaf 19 november officieel verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.