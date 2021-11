Battlefield 2042 komt langzamerhand in steeds meer handen van spelers terecht, gezien de game op dit moment in early access speelbaar is aanlopend naar de ‘echte’ release volgende week. De multiplayer shooter zal echter vanaf de launch geen voice chat ondersteunen, zoals we ook al in onze review hebben opgemerkt. Tijdens een vragenronde met DICE heeft de studio laten weten dat voice chat wel op de roadmap staat.

DICE zou ervoor gekozen hebben om de functionaliteit pas later toe te voegen omdat veel spelers er voor kiezen om de voice chat af te handelen via andere apps of ingebouwde functionaliteiten, zoals Discord of de parties van Xbox en PlayStation. Zoals gezegd moet het later wel mogelijk zijn om in-game te chatten, maar dit zou pas rond ‘day 25’ beschikbaar zijn, aldus de Zweedse studio.