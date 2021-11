Skull & Bones heeft op z’n zachtst gezegd een hobbelige weg achter de rug, maar Ubisoft blijft erbij dat ze de game vroeg of laat zullen uitbrengen. Ondanks dat de titel meermaals is uitgesteld, heeft de ontwikkelaar nu de juiste vaarroute gevonden om te nemen. Dus dat is op zichzelf al een fijne ontwikkeling.

Daar komt nu bij dat Ubisoft binnenkort gaat beginnen aan het intern testen van de game. Dit zou volgens bekend leaker Tom Henderson in het eerste kwartaal van 2022 zijn. Als een game intern in beta fase getest wordt, dan betekent dat de ontwikkeling goed gevorderd is.

Een release is echter nog niet heel dichtbij, want Henderson suggereert dat de game tussen nu en twee jaar uitkomt. Het zal dus nog wel even duren en het zal in ieder geval niet voor 1 april 2022 zijn wanneer de game uitkomt, aangezien de titel niet voor dit fiscale jaar op de planning staat.