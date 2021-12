De games van 2022 | Sifu – Sifu is een game die tot op heden een aantal keer in de schijnwerpers heeft mogen staan, maar toch telkens overschaduwd werd. Elke keer dat het spel werd getoond, stonden zwaargewichten als Returnal, Final Fantasy VII Remake INTERgrade en INTERmission ook op het podium. Desalniettemin belooft Sifu in het minste geval een intrigerende game te worden, met zijn boeiende grafische stijl en opmerkelijke combat, die menig gamer doet denken aan brawlers uit de tijd van de PlayStation 2 en originele Xbox. De Franse ontwikkelaar Sloclap lijkt in ieder geval te willen voortbouwen op de martial arts ervaring die zij hebben opgedaan met hun eerste release, Absolver.

Sifu – In Sifu stap je in de schoenen van een jonge Kung Fu student die uit is op wraak – tot nu toe dus het begin van menig Kung Fu film – op de vijf huurmoordenaars die zijn ouders hebben vermoord. Je zult je weg moeten vinden door een moderne Chinese stad, waarin je alleen kan vertrouwen op jouw Kung Fu vaardigheden en een mysterieus familie-erfstuk met magische krachten. Wat Sifu echter écht uniek maakt, is niet het plot of de setting, maar het feit dat je iedere keer wanneer je dood gaat weer ouder terug tot leven komt, en zoals we allemaal wel weten komt ervaring met de jaren. Iedere keer dat je dus een stukje ouder wordt, doen je aanvallen meer schade dan voorheen. Daarentegen moet je het wel doen met minder HP, want met ouderdom gaat je gezondheid natuurlijk langzaam achteruit. Dit creëert een interessant gameplayelement waarbij je dus op zoek moet naar de juiste balans tussen HP en schade, met het risico om dood te gaan en zo die perfecte balans voor jou te verstoren, waardoor je wordt geforceerd om je speelstijl aan te passen.

In een martial arts brawler verwacht je natuurlijk een grote keuze aan verschillende moves en combo’s, en gelukkig is dat een onderdeel waar Sifu zeker niet in teleurstelt. Sifu heeft in totaal meer dan 150 moves die je kan combineren. Het gebruik van verschillende moves zal je zeker een tactisch voordeel geven. Zo zullen bepaalde moves een stuk makkelijker vijanden verdoven of neerhalen dan andere. Naast aanvallende opties kan je natuurlijk ook aanvallen blocken of ontwijken. Block alleen niet te veel achter elkaar, want dan zal je open staan voor aanvallen en ditzelfde geldt ook voor de vijanden die je tegenkomt. De gameplay combineert action-adventure met roguelite elementen, elke keer dat je dood gaat verlies je namelijk jouw vrijgespeelde vaardigheden, maar wel kan je bepaalde upgrades permanent ontgrendelen.

Voorlopige verwachting: Al met al lijkt Sifu een game te worden die misschien onder de radar van velen door zal vliegen, vooral omdat het spel uitkomt in een periode waarin veel grote games verschijnen. Hierdoor lijkt het spel niet alleen tijdens de marketingperiode overschaduwd te worden, maar ook rond de release. Toch denken we dat Sifu verrassend uit de hoek zal kunnen komen door de roguelite elementen die de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden en een combat systeem dat er heel boeiend en uitgebreid uitziet. Of het ook echt zo zal lopen, zullen we meemaken zodra Sifu op 8 februari 2022 verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.