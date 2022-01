De games van 2022 | Destiny 2 The Witch Queen – Het is alweer even geleden dat we met Beyond Light aan de slag konden voor Destiny 2, want door de coronapandemie is het complete releaseschema voor wat content betreft opgeschoven. Maar het is bijna zo ver, want Destiny 2 zal binnenkort van een nieuwe uitbreiding voorzien worden. Het gaat hier om The Witch Queen, wat een significante toevoeging aan het totaalpakket is en dat is maar wat fijn, spelers snakken immers weer naar een echt nieuwe uitbreiding. The Witch Queen is het volgende hoofdstuk in opmaat naar The Final Shape, die het huidige verhaal zal afsluiten. Dat duurt echter nog even, want na deze uitbreiding verschijnt eerst Lightfall (2023) nog. Desalniettemin komt het einde van het huidige verhaal in zicht en het belooft weer veel goeds.

Destiny 2: The Witch Queen – Het verhaal in The Witch Queen draait om Savathûn, de zus van Oryx die spelers in The Taken King te grazen hebben genomen. Dat ze niet te vertrouwen is valt al wel af te leiden uit de gebeurtenissen tot op heden. Iedereen die Beyond Light gespeeld heeft, weet dat Guardians ook rommelen met de Darkness en dit had veel verder kunnen gaan, maar dat heeft Savathûn getracht te voorkomen terwijl ze ondertussen steeds meer invloed probeert uit te oefenen op de Vanguard. Dit alles komt onder andere tijdens het huidige seizoen naar voren en met The Witch Queen stapelen de problemen zich op. Dat is namelijk het moment waarop Savathûn niet langer onder controle staat bij Mara Sov in the Reef.

Zo zul je in deze uitbreiding naar de Throne World afreizen, want dat is waar Savathûn zich zal ophouden gezien dat haar thuishaven is. Een gloednieuwe omgeving die een gevarieerd gebied voor belooft te schotelen. Zo zul je het paleis van Savathûn bezoeken, maar ook diep het moeras intrekken wat een duidelijk contrast zal opleveren. Tot overmaat van ramp wordt de balans tussen de goede en slechte krachten steeds fragieler, waardoor je met meer gevaar te maken krijgt. Tel daar nog nieuwe vijanden bij op en je zult weer je handen vol hebben. Maar om ook in dat opzicht voor vernieuwing te zorgen, zullen er nieuwe wapens geïntroduceerd worden. Een daarvan is ‘The Glaive’, wat een zwaard op een stok is, die met verschillende aanvalsmogelijkheden komt. Voor dichtbij deel je klappen uit, op afstand kan je schieten én het wapen kent defensieve elementen. Daarnaast zul je wapens kunnen craften, wat nog wat meer diepgang aan Destiny 2 geeft.

Voorlopige verwachting: Destiny 2: The Witch Queen is een uitbreiding waar we naar snakken omdat we heel erg toe zijn aan weer wat nieuws. Het verhaal gaat op een grotere manier verder, we bezoeken een nieuwe locatie, krijgen een nieuwe Raid, wapens en mogelijkheden. Genoeg bij elkaar om de spelers zeker weer een geruime tijd aan het spelen te houden. Bungie kennende zullen ze ons weer een schitterende nieuwe omgeving voorschotelen en met de mogelijkheid tot het craften van wapens, komt er een extra laag diepgang naar de gameplay die meer dan welkom is. Buiten dat is het natuurlijk erg interessant om te zien hoe het verhaal zich zal ontwikkelen, want met de Darkness die een steeds grotere rol speelt, lijken de scheidslijnen tussen goed en kwaad steeds meer te vervagen. En waar staan dan precies de Guardians?