Call of Duty: Vanguard heeft vandaag een nieuwe update gekregen en deze voegt een nieuwe map toe: Shipment. Het betreft hier de inmiddels klassieke mini map, die geheel naar de stijl van de game is vormgegeven. Deze map zal gratis aan de game worden toegevoegd.

Tevens richt de update zich op het fixen van wat problemen, zo wordt een issue aangepakt waarbij de game niet meer op wilde starten als er minder dan 40GB schijfruimte beschikbaar was. Daarnaast is het nu mogelijk om camos toe te passen, want een bug wilde dit zo nu en dan tegenhouden.

Verdere details van deze nieuwe update vind je hieronder.