Tot blijdschap van velen besloot 343 Industries de multiplayer van Halo Infinite eerder beschikbaar te stellen, al noemt men het wel nog steeds een beta. Spelers van de multiplayer waren er echter ook snel bij om hun onvrede over een aantal zaken te benoemen, zoals de trage progressie in de Battle Pass.

Nu heeft 343 Industries aangegeven dat ze dergelijke issues deze week nog gaan aanpassen. Op Twitter zegt John Junyszek – community manager van 343 – dat er tevens bugs aangepakt worden en dat een aantal Weekly Challenges er straks niet meer zullen zijn. Een nieuwe toevoeging is de ‘Play 1 Game’ Challenge, die gericht is op spelers die dagelijks niet zoveel potjes kunnen spelen.

We'll also be adjusting, fixing bugs with, and removing some Weekly Challenges based on your feedback. These tunings to challenge difficulty will help you progress through Weekly Challenges faster and thus directly speed up your progress through the Battle Pass.

— John Junyszek (@Unyshek) November 18, 2021