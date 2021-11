Spelers van Microsoft Flight Simulator hebben weer nieuwe content om mee aan de slag te gaan, want de Reno Air Races: Expansion Pack en Reno Air Races: Full Collection zijn nu beschikbaar voor aankoop. De volledige collectie biedt maar liefst 40 vliegtuigen en dat zijn 10 North American P-51 Mustangs, 10 North American T-6 Texans, 10 Aero L-39 Albatros’ en 10 Aviat Pitts Special S1S.

Vanzelfsprekend kun je met deze vliegtuigen deelnemen aan specifieke races. Daarnaast is er een goedkopere editie verkrijgbaar en dat is het zogeheten ‘Expansion Pack’, waarin je vier vliegtuigen vindt en natuurlijk het multiplayer component.

Dat is niet de enige release, want Microsoft heeft tevens de Game of the Year Edition van Microsoft Flight Simulator uitgebracht. Deze editie bundelt een hoop extra content, waardoor je een meer complete uitgave ter beschikking hebt. Als je Xbox Game Pass gebruiker bent, dan heb je hier kosteloos toegang toe.

Voor meer specifieke details over deze nieuwe editie van Flight Simulator, kan je hier terecht.