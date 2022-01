De games van 2022 | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Chaos. Als er één ding duidelijk werd uit de aankondigingstrailer van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, dan was het toch wel dat een zekere Chaos dringend uitgeschakeld moet worden. Als je die aankondigingstrailer gezien zou hebben, dan heb je vast ook wel al talloze ‘chaos-memes’ de revue zien passeren. Logisch ook, want de eerste beelden die we van deze titel te zien kregen waren eerder lachwekkend dan echt imposant te noemen. Voor al diegenen die echter nog nooit van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gehoord zouden hebben, gaan we even terug in de tijd en leggen we je graag wat meer uit over deze titel.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Zoals de subtitel al doet vermoeden, hebben we hier met een Final Fantasy game te maken. Of toch niet? Stranger of Paradise is namelijk een zogenaamde ‘soulsborne’, het bikkelharde subgenre RPG’s dat voortkwam uit de enorm succesvolle Dark Souls games. We hebben hier dus te maken met een brutale actie-RPG, die zich afspeelt in het Final Fantasy universum. Geen officiële nieuwe Final Fantasy dus en hoogstwaarschijnlijk zullen we dat ook niet krijgen in 2022. Aan het roer staat Team Ninja, de gevierde ontwikkelaar achter de Ninja Gaiden en NioH franchise. Op papier klinkt alles in principe als een ‘match made in heaven’, maar toch doken in eerste instantie twijfels op.

Stranger of Paradise vertelt een alternatieve versie van het verhaal van de allereerste Final Fantasy game. Drie ‘Warriors of Light’ vertrekken op een epische tocht om een kwade entiteit een kopje kleiner te maken. Chaos, weet je wel? Erg veel details over het verhaal weten we momenteel eigenlijk nog niet en creative producer Tetsuya Nomura was erg vaag wanneer hem gevraagd werd op welke manier de game nu eigenlijk een Final Fantasy game is. Wat we wel weten is dat Stranger of Paradise geïnspireerd is door Final Fantasy, maar toch een geheel eigen ding zal worden. Lees: een donkere en ‘edgy’ versie waarin Chaos gedood moet worden.

Voorlopige verwachting: Een mix tussen Final Fantasy en de snelle combat van de soulsgames met ontwikkelaar Team Ninja aan het roer: dat kan niet mislopen! Wel, toch faalde Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erin om een goede eerste indruk te maken. De eerste trailer en eerste demo werden niet gesmaakt door het publiek, lees onze preview zeker eens, maar toch is er een sprankje hoop in al deze chaos. Een tweede trailer, die Square Enix een tijd later op ons losliet, zag er alleszins een stuk beter uit en doet ons toch uitkijken naar deze titel. Wil je zelf ook eens Chaos uitschakelen en ontdekken of de game de moeite waard is? Dan kan je dat vanaf 18 maart doen op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.