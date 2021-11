Als het om fighting-games gaat, is Arc System Works één van de beste ontwikkelaars. Vooral hun Guilty Gear-reeks behoort tot de beste titels in dit genre. Eind vorig jaar werd hun nieuwste project aangekondigd en deze laat eindelijk weer van zich horen en zien door middel van een video.

Tijdens de aankondiging van DNF Duel werden ook de eerste beelden getoond in een video, die kort maar zeer krachtig was. Hetzelfde kan gezegd worden over de nieuwe trailer die is vrijgegeven en die check je hieronder.

Het is nog steeds onbekend voor welke platformen de game zal uitkomen en wanneer deze zal verschijnen.