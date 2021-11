In een uitgebreid interview met IGN, dat je hier nog eens rustig kunt terug bekijken, gaat Joseph Staten van 343 Industries in op het uitstel van de Halo Infinite coöp campagne. Volgens Staten was het een ‘moeilijke beslissing’, die tegelijkertijd aantoont dat de ontwikkelaar enkel ‘ervaringen uitbrengt die af zijn’ en dat is de coöp campagne simpelweg nog niet.

Verder benadrukt Staten in het interview dat het belangrijk is om ‘kwalitatieve ervaringen’ uit te brengen. Dat geldt voor alles, maar zeker voor een serie zoals Halo die al ‘twintig jaar’ meegaat. Het doel is om de ‘verwachtingen van de fans’ tegemoet te komen en het liefst te overtreffen. De klant komt op ‘de eerste plaats’ ook al moet je daardoor soms ‘langer wachten’.

“And campaign co-op is essential to the experience. Playing Halo with your friends is playing Halo, whether it’s multiplayer or campaign. So of all the decisions that we made that were the most difficult, delaying co-op was very, very hard. But it shows the commitment of the studio–even when it’s challenging, even when it hurts–to only ship experiences when they are ready. To only ship quality experiences. And that’s so important for any franchise, but certainly a franchise like Halo that’s been around for 20 years.”

“If we don’t maintain that high bar, if we don’t commit ourselves to excellence, and commit ourselves to every time we launch something to delighting our customers, living up to our expectations, ideally exceeding our expectations, I don’t think we’re doing this job right,” he added. “And the simple truth was co-op just wasn’t ready. And we decided to prioritize our efforts in other areas.”