CD Projekt RED heeft het maar druk. Vorige maand moest de Poolse studio onverhoopt de next-gen versies van The Witcher 3: Wild Hunt en Cyberpunk 2077 uitstellen, dit omdat de ontwikkelteams vonden dat beide titels meer tijd nodig hebben. De dystopische RPG uit 2020 is als eerste aan de beurt: die upgrade moet in het eerste kwartaal van volgend jaar verschijnen.

Dat is echter niet het enige waar CD Projekt RED mee bezig is. In een interview met het Poolse Rzeczpospolita heeft president Adam Kiciński bevestigd dat men volgend jaar gaat starten met de ontwikkeling van twee nieuwe AAA-titels in beide franchises. Volgens Kiciński hebben beide series een enorm potentieel en daarom is het strategische doel gezet om parallel aan beide games te werken.

“We are currently focusing on our two franchises, Both have enormous potential, so one of our strategic goals is to start working on AAA projects in parallel within our IPs, which is expected to happen next year.”