We weten inmiddels dat de lancering van Cyberpunk 2077 allerminst soepel is verlopen en dat CD Projekt RED noodgedwongen aan het werk moest om patches de deur uit te krijgen, in de hoop dat ze de belabberde technische staat van de game nog wat konden oppoetsen.

De Poolse studio wil Cyberpunk 2077 echter nog niet opgeven. Sterker nog, studiohoofd Adam Kiciński denkt dat men op de lange termijn terugkijkt op de RPG als een ‘erg goede game’, zo laat hij optekenen door Rzeczpospolita. In gesprek met de Poolse outlet bespreekt Kiciński de torenhoge ambities van Cyberpunk 2077 en hij verwacht dat de game over de jaren goed zal blijven verkopen.

Kiciński verwacht tevens dat – door de technologische sprongen in de hardware en de verbeteringen die men zal blijven aanbrengen – dat CD Projekt RED het imago van Cyberpunk 2077 kan omdraaien en de perceptie zal verbeteren. Het studiohoofd is bovendien erg trots op het merk Cyberpunk 2077 wat de studio heeft gebouwd: de game verkocht immers erg goed en door een sterke marketing campagne was de aanwezigheid enorm.

“Releasing a game under a new franchise entails many challenges and risks, especially when the concept is so complex. We have brought to life the huge, futuristic Night City, bustling with life, in which non-linear stories of heroes take place. We are proud of many aspects of the game, but – as we know – not everything went our way.”

Nevertheless, the awareness of the Cyberpunk brand that we have managed to build is huge, and the game universe, its characters and detail have fans all over the world. We believe that in the long term Cyberpunk 2077 will be perceived as a very good game and, like our other titles, it will sell for years – especially as the hardware will be more efficient and the game will be improved by us all the time.”