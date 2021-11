Het duurt nog even voordat The Witch Queen uitkomt, wat de volgende grote uitbreiding voor Destiny 2 is. Die staat immers voor februari 2022 op de planning. Wel mogen we uitkijken naar een stukje extra content in december, want Bungie zal namelijk op 7 december het ‘Bungie 30th Anniversary Pack’ uitbrengen.

Dit pakket bevat verschillende cosmetische items, maar ook wordt er een dungeon aan de game toegevoegd. Het is hierbij echter wel even opletten, want deze content is gebonden aan het platform waarvoor je het koopt. Daar waar seizoenen aan je account gebonden zijn, geldt dat niet voor extra content en dus ook dit uitbreidingspakket.

Met andere woorden: als je de content op meerdere platformen wilt spelen, dan zul je het meerdere malen moeten kopen.