Vorige week bracht Hello Games al update 3.73 uit voor No Man’s Sky, maar blijkbaar waren er een aantal bugs waar de ontwikkelaar ietsjes meer tijd voor nodig had om te kunnen fixen, daarom kunnen No Man’s Sky spelers nu ook patch 3.74 downloaden.

De update is ditmaal een stuk kleiner dan de 3.73 update. Het is zeker geen spannende lijst, maar het komt wel met een aantal welkome fixes zoals het verhelpen van game crashes. Je kan alle (vier) bug fixes hieronder bekijken.