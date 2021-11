Het multiplayer gedeelte van Halo Infinite is voor iedereen gratis te spelen en wij hebben er al aardig wat uurtjes ingestoken. Doordat de game reeds toegankelijk is, zijn er altijd weer dataminers die de bestanden doorspitten opzoek naar meer informatie. Nu blijk er een vondst te zijn gedaan door FireMonkey, die vermoedelijk een gedeelte van de inhoud van het multiplayer evenement onthuld, dat voor volgend jaar februari gepland staat.

Halo Infinite Ritual Leak | Tactical Ops

Test your aim in a high stakes battle

February 8th, 2022 – February 21st, 2022

The only currently known info is the rewards, capstones and special playlist is currently unknown.

