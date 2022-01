De games van 2022 | The Outlast Trials – In 2013 dropte ontwikkelaar Red Barrels de eerste Outlast in de virtuele winkelrekken, een horrorgame die het toen nog relatief populaire found footage genre naar het videogame medium bracht. Een uitstekende (lees: verdomd verontrustende) uitbreiding en een prima (doch soms nogal frustrerend) vervolg later is Outlast een naam om rekening mee te houden. In 2022 betreedt Red Barrels het door hen gecreëerde universum voor een vierde keer, al hoopt de studio dit keer toch de platgetreden paden achter zich te laten. De aas in de mouw? Coöp multiplayer.

The Outlast Trials – In Outlast (en het DLC-pakket Whistleblower) verkenden we een psychiatrische instelling waarin de patiënten aan gruwelijke experimenten blootgesteld werden, met behoorlijk gewelddadige gevolgen. Outlast II bracht spelers in aanraking met een religieuze cult, waarvan de leden duidelijk nog nooit het woord ‘gastvrijheid’ in de mond genomen hebben. In beide gevallen had je enkel een camera tot je beschikking, met een vaak broodnodige nachtvisiemodus. Als we op de eerste afbeeldingen van The Outlast Trials mogen afgaan, is die nachtvisie nog steeds een belangrijke schakel, al zit hij deze keer wel Sam Fisher-gewijs op je hoofd gemonteerd. De reden daarvoor blijkt behoorlijk sinister te zijn.

The Outlast Trials speelt zich namelijk af in de Koude Oorlog, een periode vol onzekerheid waarin de Verenigde Staten en Rusland elkaar met allerlei clandestiene praktijken de loef probeerden af te steken. Het verhaal draait om een groep onvrijwillige testsubjecten, die een reeks levensgevaarlijke proeven moeten doorstaan. Outlast kennende zal er vast een totaal geschifte snoodaard achter de schermen de touwtjes in handen hebben. Nieuw voor de franchise is de mogelijkheid om de game in coöp te spelen. Solo is uiteraard ook een optie, maar wie een kameraad kan inschakelen, zal dus een extra paar handen hebben om levend de aftiteling te halen. Wel zo handig, denken we. Maar blijft het ook eng?

Voorlopige verwachting: Red Barrels heeft reeds bewezen dat ze ons de stuipen op het lijf kunnen jagen, hetzij met een bloedstollende achtervolging, hetzij met taferelen die jaren later nog altijd op ons netvlies gebrand staan. We verwachten van The Outlast Trials dus opnieuw een behoorlijk fucked up avontuur, waarin we met de diepste, meest ontoegankelijke krochten van de menselijke aard geconfronteerd worden. De toevoeging van coöp moet dit keer de spreekwoordelijke kers op de taart zijn, al kan dit uiteraard ook verkeerd uitpakken. Titels als Resident Evil 5 bewezen in het verleden namelijk al dat horror en samenspel lang niet altijd een geslaagde combinatie vormen. We houden ons hart vast!