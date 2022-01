De games van 2022 | Suicide Squad: Kill the Justice League – Na ons jarenlang de laarzen van een rasechte superheld aangemeten te hebben, wil ontwikkelaar Rocksteady wel eens uit een ander vaatje tappen. En welke franchise is beter geschikt om schaamteloos de slechterik met antiheldallures in uit te hangen dan Suicide Squad? Dit niet te onderschatten team slechteriken heeft naast populaire stripverhalen en frequente gastoptredens in de Arrow tv-reeks ook twee films op zijn conto staan, waarvan er minstens één wist te overtuigen (de meest recente, om precies te zijn). Tijd om het territorium uit te breiden naar videogames.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Rocksteady kennen we uiteraard als de studio achter de ijzersterke Batman Arkham games. Het smakelijk getitelde Suicide Squad: Kill the Justice League speelt zich in hetzelfde universum af, al speel je dit keer met vier figuren die je normaal eerder als eindbazen in een superheldengame aantreft. Harley Quinn behoeft geen introductie meer, maar ook meesterschutter Deadshot, flamboyant bankovervaller Captain Boomerang – drie maal raden welk wapen hij verkiest – en de antropomorfe haai King Shark kennen een rijk verleden in het DC Comics multiverse. Namen om rekening mee te houden, dus.

Het viertal mag tegen hun zin het vuile werk van de overheid opknappen. Weigeren ze mee te werken, dan worden de explosieven om hun hals onverbiddelijk tot ontploffing gebracht. Dat klinkt al behoorlijk vervelend, maar ook de te klaren klus is geen lachertje. De Justice League is om vooralsnog onbekende redenen kwaadaardig geworden en het is aan de Squad om hen een bloederige halt toe te roepen. Superman, de Flash, Green Lantern en Batman in eigen persoon… je mag hen allemaal aan je lans rijgen. Of daar ziet het toch naar uit. Solo óf – in een wending die we hopelijk best zullen smaken – in coöp met tot drie vrienden als back-up.

Voorlopige verwachting: Suicide Squad: Kill the Justice League – wat is die titel toch een héérlijk absurde mondvol – wil de wereld in Rocksteady’s DC-universum op zijn kop zetten en wij kunnen eerlijk gezegd niet wachten om te zien wat voor resultaten dat zal opleveren. Het wordt sowieso al een unieke ervaring om de legendarische helden uit de Justice League te bekampen, maar je mag het ook nog eens doen met vier tot de verbeelding sprekende personages, die elk garant zouden moeten staan voor een unieke spelbeleving. Of Batman en co. zonder kleerscheuren de aftiteling halen? Wij durven het ten stelligste betwijfelen.