Ontwikkelaar Techland heeft via Twitter laten weten dat Dying Light 2: Stay Human de gouden status heeft bereikt, en dat ruim voor de release. Dit betekent dat de game zo goed als af is en opgestuurd kan worden naar de perserij en digitale distributiekanalen.

Daar houdt het werk van de Poolse studio echter niet op, want men geeft aan dat ze de extra tijd zullen gebruiken om de laatste plooien glad te strijken. Tevens is het goed nieuws dat de game – die al enkele keren is uitgesteld – nu nagenoeg een zekerheid is voor een release begin 2022.

Dying Light 2: Stay Human lanceert op 4 februari en verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.