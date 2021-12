Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft op Twitter laten weten dat de originele Titanfall niet langer wordt verkocht. Vanaf maart volgend jaar verdwijnt de game ook van abonnementsdiensten. De studio heeft niet aangegeven waarom hiervoor is gekozen, maar wellicht dat de vele cheaters en de aanhoudende DDoS aanvallen hier wat mee te maken hebben. De servers blijven echter online, dus je kunt nog steeds spelen.

Eerder dit jaar liet Electronic Arts weten dat Respawn Entertainment zelf mag kiezen of de studio Titanfall 3 gaat maken. Onlangs kwam echter naar buiten dat we voorlopig geen nieuwe Titanfall hoeven te verwachten. Momenteel is de ontwikkelaar druk in de weer met Apex Legends, dat zich ook in het Titanfall-universum afspeelt. Daarnaast wordt er vermoedelijk aan een opvolger van Star Wars Jedi: Fallen Order gewerkt.