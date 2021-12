Ontwikkelaar Codemasters laat op Twitter weten dat morgen, 3 december om 17:00 uur, via een livestream de eerste gameplay van GRID Legends wordt onthuld. Daarnaast gaat de studio ook de releasedatum van de game bekendmaken. We weten al dat GRID Legends op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc lanceert.

We think you've waited long enough… December 3 // 4pm UTC 👀 🏁 First gameplay

🏁 Release date reveal

🏁 New locations, events, cars

🏁 New features Be there ▶️ https://t.co/iaBYQ4Scku#GRIDLegends pic.twitter.com/Iq10boFWsp — NEW #GRIDLegends GAMEPLAY & INFO THIS FRIDAY 💥 (@gridgame) December 1, 2021

In gesprek met GameSpot afgelopen zomer, liet regisseur Chris Smith weten dat GRID Legends een verbeterd Nemesis systeem bevat. Dat heeft alles te maken met de verhaalmodus, die op een grootse wijze terugkomt. Wij zijn echter vooral benieuwd naar de nieuwe locaties, evenementen en natuurlijk de auto’s! Waar kijken jullie naar uit?