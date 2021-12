De launch van Cyberpunk 2077 was op zijn zachtst gezegd waardeloos. De PS4- en Xbox One-versies waren praktisch onspeelbaar en ook bij ons is de game er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De pc-versie daarentegen is een versie waar je toch wel plezier uit kan halen en het is nu eigenlijk wachten op de upgrades voor de PS5 en Xbox Series X|S. Maar dit duurt allemaal nog wel een tijdje, gezien de huidige omstandigheden in de wereld niet bepaald meewerken en de ontwikkeling stapsgewijs vooruit hikt.

Een soortgelijke situatie zagen we ook met Hello Games omtrent No Man’s Sky. Vele ambitieuze beloftes werden gedaan, maar vrij weinig kwam er echt van terecht. De game die je voor handen had was middelmatig en was vooral een teleurstelling, omdat veel van deze beloftes niet waar werden gemaakt en in de game aanwezig waren. Nu, een flink aantal jaren verder, is No Man’s Sky een game die een behoorlijke hoeveelheid content weet aan te bieden aan de spelers… voor gratis en niets. De ontwikkelaars hebben daad bij woord gevoegd en werken, nog altijd, aan de game om alle beloftes van weleer na te komen.

Ditzelfde zien wij ook een beetje bij CD Projekt RED gebeuren. Hoewel de game nog steeds een behoorlijke weg te gaan heeft, krijgen wij stapsgewijs steeds meer patches en de game lijkt zo in een meer acceptabele staat te komen. Sterker nog, Cyberpunk 2077 doet het beter dan ooit op Steam, waar de game nu ontzettend positief onthaald wordt door de community. Het is dus een (behoorlijke) kwestie van afwachten voor deze game de moeite waard wordt of misschien zelfs al is voor sommigen onder ons.

De stelling van deze week luidt of dat het niet een correcte zaak is om ontwikkelaars een tweede kans te gunnen. Ontwikkelaars zijn in sommige situaties net zoals de consument een slachtoffer, omdat zij onder slecht management vallen. Een ander mooi voorbeeld is natuurlijk Anthem, waarbij de ontwikkelaars met de handen in hun haren zaten door uiterst slecht management en daardoor is de game compleet gefaald.

Bij Cyberpunk 2077 bleek dit ook het geval te zijn en we kunnen niets anders stellen dan dat de ontwikkelaars nog steeds alles op alles zetten om dit project tot een goede afronding te brengen. Ook de upgrades en toevoegingen voor The Witcher 3 staan nog steeds op de planning, dus CD Projekt RED blijft doorgaan met het tevreden stellen van de community en dat valt te prijzen. Zeker als je naar Anthem kijkt, die gewoon in de steek is gelaten ondanks mooie beloftes van EA en BioWare dat ze het zouden oplappen.

Hoe denken jullie hierover? Moeten we in sommige gevallen een slag om de arm houden bij sommige ongelukkige game lanceringen of moeten we hard zijn en een game toch maar laten voor wat het is? Hello Games heeft echter bewezen dat een tweede kans geven uiteindelijk kan leiden tot een game die beter is dan ooit.