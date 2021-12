Met de release van de derde update voor Battlefield 2042 zijn er een hoop issues aangepakt, maar ook heeft DICE de game klaargemaakt voor zaken die nog moeten verschijnen. Spelers vingen hier al een glimp van op en hieruit blijkt dat we feestelijke cosmetische items mogen verwachten.

Spelers kunnen namelijk aan de hand van in-game missies extra unieke beloningen vrijspelen die onder andere cosmetisch van aard zijn. Hoewel de details daarvan nog niet officieel zijn aangekondigd, zijn de eerste beelden al online verschenen. Het blijkt dat de items in thema van Kerstmis zijn.

Zo zul je naar verwachting een ‘Father Winter’ skin kunnen vrijspelen, waarmee je als kerstman kan rondrennen. Maar ook staat er een helikopter camo op stapel, alsook eentje voor de tank. Die laatste camo zou dan vrij te spelen zijn in de tweede week, de eerder genoemde skin in de derde week.

Specifieke details moeten we even afwachten, maar hieronder kun je de beelden vinden. De vraag is echter of het bij Battlefield past, gezien het een vrij serieuze shooter is en daarin verwacht je dan niet snel Santa Claus. Maar goed, dat mogen jullie zelf beoordelen.